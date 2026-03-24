Christmas Town, il più grande parco tematico del Natale del Sud Italia, torna e rilancia: con la partnership con Adv Maiora Comunicazione Integrata che curerà le attività di sponsorizzazione e sviluppo delle opportunità commerciali. La manifestazione, a Le Ciminiere di Catania dal 5 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027, punta a rafforzare ulteriormente la propria posizione. Che, negli ultimi anni, ha registrato oltre 150mila visitatori in pochi giorni, con famiglie e visitatori provenienti non solo da tutta la Sicilia, ma anche da Calabria, Campania, Puglia e persino da Malta. Con un impatto positivo in termini di attrattività turistica ed economica.

In questo scenario, la collaborazione con Adv Maiora intende rendere Christmas Town anche una piattaforma strategica per brand, sponsor e partner commerciali. Per a cui costruzione la società metterà in campo un approccio strutturato, creativo e orientato ai risultati. In termini di visibilità efficace, esperienze di marca coinvolgenti e attivazioni ad alto impatto. Si andrà dai pacchetti di sponsorizzazione personalizzati alla creazione di format innovativi di brand integration. Passando per la definizione di strategie di engagement on-site e digitali.

«Questa collaborazione – dichiarano da Adv Maiora Comunicazione Integrata – rappresenta per noi una sfida stimolante e al tempo stesso una grande opportunità. Christmas Town è un evento con un forte potenziale emotivo e comunicativo: il nostro obiettivo è trasformarlo in una piattaforma ancora più efficace per le aziende, capace di coniugare visibilità, relazione e ritorno sull’investimento». L’agenzia accompagnerà le aziende in tutte le fasi, dalla definizione degli obiettivi fino alla valutazione dei risultati, garantendo un presidio costante. In una edizione di Christmas Town che si preannuncia ancora più ricca di attrazioni e spettacoli.