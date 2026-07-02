Passati otto mesi dalla nomina ad assessore Carmelo Coppolino lascia la giunta del sindaco di Catania, Enrico Trantino. La decisione è stata comunicata con una lunga lettera in cui Coppolino traccia un bilancio degli otto mesi alla guida dell’assessorato. L’ormai ex assessore ringrazia il sindaco Enrico Trantino «per la fiducia» accordatagli, il Movimento per l’Autonomia che lo ha indicato per l’incarico e il personale della polizia Locale e degli uffici comunali, rivendicando gli interventi avviati in materia di viabilità, sicurezza e riorganizzazione dei servizi.

Nel messaggio conclude affermando di lasciare «con gratitudine e con l’orgoglio di aver servito Catania» e assicura che continuerà a mettere a disposizione della città «idee, competenze ed esperienza». Il sindaco Trantino ha preso atto delle dimissioni, ringraziando Coppolino per l’impegno profuso «con serietà e spirito di collaborazione nell’interesse dei cittadini».