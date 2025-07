Il ritorno del car sharing e del bike sharing nella città di Catania alla fine di settembre. Ad annunciarlo, con un comunicato stampa, è l’azienda metropolitana trasporti e sosta (Amts): «Il capoluogo etneo si doterà nuovamente del servizio di car e bike sharing», si legge nella nota in cui si danno dei tempi tecnici orientativi per la ripartenza del servizio «la cui data ufficiale sarà comunicata tempestivamente», assicurano da Amts.

Intanto, l’azienda partecipata del Comune di Catania fa sapere che tutti gli utenti aventi diritto, e che non sono stati ancora rimborsati, possono richiedere il rimborso dei vecchi abbonamenti Amigo, venuti meno con la cessazione del servizio stesso. Per ottenere il rimborso, occorre scrivere una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: carsharingpalermo@gmail.com. «Per usufruire del nuovo servizio di car e bike sharing, che entrerà in vigore – aggiungono da Amts – occorrerà invece effettuare una nuova registrazione sulla nuova piattaforma che sarà messa a disposizione».