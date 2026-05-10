Incidente mortale a Ribera: 48enne muore nello scontro tra moto e auto

Incidente mortale a Seccagrande, frazione di Ribera, nell’Agrigentino: a scontrarsi sono stati i guidatori di una moto e di un’Audi. Nell’impatto, ha perso la vita il centauro Domenico Smeraglia, 48 anni, titolare della pizzeria Il Melograno. I due mezzi sono entrati in collisione sul lungomare Gagarin. Inutile l’intervento dell’elisoccorso del 118, arrivato da Caltanissetta: all’arrivo dei sanitari, l’uomo era già morto. I rilievi sono affidati ai carabinieri, per ricostruire la dinamica dell’incidente.