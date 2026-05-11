Palagonia, corsa clandestina di cavalli tra scooter e armi: identificati due partecipanti

11/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una corsa di cavalli clandestina per le strade di Palagonia, nel Catanese, con decine di motorini al seguito e alcuni colpi di arma da fuoco esplosi in aria. Il tutto ripreso in video venerdì mattina, durante la competizione abusiva, e pubblicato sui social network. Dalle analisi delle immagini e i successivi controlli nelle stalle del quartiere San Cristoforo di Catania, la polizia ha individuato due dei partecipanti: si tratta di due catanesi di 40 e 45 anni. Con responsabilità diverse nella gara andata in scena nelle strade interpoderali vicino alla statale 417 Catania-Gela.

Uno dei due uomini, proprietario della prima stalla controllata dagli agenti, ha subito ammesso la partecipazione di uno dei suoi animali: un puledro di circa un anno di età, privo di microchip. Il secondo cavallo in gara è stato trovato poco dopo, in un’altra stalla abusiva poco distante. Anche in questo caso si trattava di un puledro privo di qualunque identificazione. Nello stesso posto, però, gli agenti hanno anche riconosciuto uno dei due fantini immortalati nel video, in quanto ripreso a volto scoperto. Anche lui ha ammesso la sua partecipazione alla corsa, ma dissociandosi dall’uso delle armi. Gli animali sono stati sequestrati e affidati a un’azienda specializzata.

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