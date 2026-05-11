Foto di carabinieri

Omicidio al Cep di Palermo: interrogati amici e parenti della vittima

11/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Sono proseguiti per tutta la giornata di ieri gli interrogatori di parenti e amici di Placido Barrile, l’uomo ucciso sabato sera nel quartiere Cep con diversi colpi di pistola al volto. Il suo corpo era dentro la sua auto parcheggiata in via Paladini, rione Cep, periferia ovest di Palermo. Gli inquirenti puntano su diverse piste. Forse un appuntamento finito male oppure un regolamento di conti tra bande per il controllo del territorio. La vittima, infatti, aveva dei precedenti penali. I militari della scientifica hanno fatto per diverse ore i rilievi sull’auto della vittima.

Omicidio e ritrovamento di Barrile

Il 34enne Barrile è stato ucciso con cinque colpi di pistola in pieno viso, mentre era dentro la sua auto. Ed è così che il fratello lo ha ritrovato intorno alle ore 19 di sabato sera, che subito dopo ha chiamato il 112, lanciando l’allarme. Nel giro di pochissimo tempo è arrivata la scientifica per i rilievi del caso, ma ancora sono troppi i punti oscuri che dovranno essere chiariti. Ad esempio, bisogna capire se l’assassino abbia agito da solo oppure no, magari degli elementi utili potranno arrivare anche visionando le registrazioni delle telecamere della zona. Le indagini per trovare il killer stanno proseguendo a pieno ritmo.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 maggio 2026
di

Un oroscopo, quello della settimana dall’11 al 17 maggio 2026, che vede tutto lo zodiaco animato dalla Luna. Che sembra parlare la lingua della concretezza. Vediamo come, segno per segno, nell’approfondimento della nostra rubrica zodiacale. Ariete Il cielo, per voi Ariete, in questa settimana dall’11 maggio segna quell’ascesa tanto cercata dai pianeti: con un oroscopo […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze