Catania non è stata proclamata Capitale della Cultura 2028. Vince Ancona

18/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Catania non è stata proclamata Capitale della Cultura 2028. L’annuncio è stato dato questa mattina durante una cerimonia ufficiale, iniziata alle 11.30, presso la sala Spadolini del ministero, in via del Collegio Romano. Presenti il ministro Alessandro Giuli, i componenti della giuria e i sindaci e i rappresentanti delle 10 città finaliste su 23 candidature complessive. Ad Ancona, in qualità di città vincitrice e come previsto dal bando, verrà assegnato un contributo di un milione di euro per per attuare il programma culturale presentato nel dossier di candidatura.

«Il dossier propone un progetto capace di coniugare identità territoriale e visibilità internazionale – si legge nelle motivazioni che hanno incoronato Ancona a Capitale della Cultura 2028 – Il programma di eventi e interventi si presenta solido e interdisciplinare, pensato per accogliere un pubblico diversificato. Apprezzata, inoltre, l’integrazione tra istituzioni culturali, realtà associative e operatori del territorio. Rilevante anche la dimensione mediterranea, con un significativo coinvolgimento dei giovani. Nel complesso, il dossier rappresenta un modello di progettazione culturale innovativa. Il giudizio è eccellente».

Le città finaliste i dossier presentati

In lista per il titolo c’erano le città di Anagni, con il dossier Hernica Saxa. Dove la storia lega, la cultura unisce, Ancona con il dossier Ancona. Questo adesso, Catania con il dossier Catania continua, Colle di Val d’Elsa, con il dossier Colle28. Per tutti, dappertutto, Forlì con il dossier I sentieri della bellezza, Gravina in Puglia con il dossier Radici al futuro, Massa con il dossier La Luna, la pietra. Dove Tirreno e Apuane incontrano la storia, Mirabella Eclano con il dossier L’Appia dei popoli, Sarzana, con il dossier L’impavida. Sarzana crocevia del futuro, Tarquinia, con il dossier La cultura è volo.

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