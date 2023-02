Catania, calcinacci crollati da un balcone. «Pericoloso: non bastano due pezzi di legno sul marciapiede»

Diversi pezzi di calcinacci si sono staccati dalla facciata di una palazzina di via Papale, la traversa di largo Rosolino Pilo, nella zona di Piazza Borgo a Catania. Le pietre e i detriti sono rimasti per terra e tra le auto parcheggiate; sul marciapiede sono state posizionate due travi di legno smaltate di bianco per evitare ai pedoni di passare proprio sotto quel balcone. «Non so di chi sia opera – commenta a MeridioNews una residente della zona – ma la situazione può essere pericolosa e non credo che questa soluzione fai-da-te possa bastare». Anche questo cedimento è stato causato dal maltempo che si sta abbattendo sull’Isola, in particolare nella zona orientale.

Nella sola provincia Etnea sono stati una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco nel pomeriggio: persone rimaste bloccate in auto in mezzo alla neve, cinque famiglie evacuate, alberi e pali della luce caduti in mezzo alle carreggiate, un incendio divampato in una abitazione, macchine a autobus bloccati sulla Mareneve. E si sta anche valutando di mettere in sicurezza le abitazioni più vicine alla costa dei villaggi a mare in località Vaccarizzo. Intanto, per la giornata di domani – venerdì 10 febbraio – tutte le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse come disposto dall’ordinanza firmata dal commissario straordinario Piero Mattei. Lo stesso provvedimento è stato adottato anche a Siracusa, Ragusa e in alcuni comuni della provincia di Caltanissetta.