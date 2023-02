Allerta meteo: scuole chiuse in tutta la provincia di Ragusa. «Abbandonate case precarie o in posizioni pericolose»

Scuole chiuse anche domani – venerdì 10 febbraio – nel Ragusano dove i sindaci dei 12 comuni hanno esteso le chiusure anche agli impianti sportivi pubblici, alle ville comunali e ai cimiteri invitando la cittadinanza a evitare spostamenti non necessario. Dal bollettino della protezione civile regionale, infatti, le zone più a rischio per domani – dove l’allerta meteo è di colore rosso – sono le province di Ragusa e Siracusa. Dal primo cittadino di Ragusa, Giuseppe Cassì, è arrivato anche l’invito ad abbandonare le abitazioni, se precarie, e se a ridosso di fiumi o torrenti oppure in prossimità «di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi». A Ragusa Ibla nel primo pomeriggio di oggi è stata chiusa la circonvallazione di via Ottaviano a causa di un piccolo ma preoccupante smottamento. E sono in corso le verifiche di una struttura alberghiera che si trova in quella stessa zona. In questo momento, inoltre, una squadra dei vigili del fuoco specializzata, sta andando a recuperare degli operai nella zona del depuratore di Modica che sono rimasti bloccati e non riescono ad attraversare in autonomia la fiumara. Il corso d’acqua che li separa dal rientro in città, infatti, si è ingrossato. Nel resto dell’isola, scuole chiuse anche a Catania, Siracusa e in alcuni comuni in provincia di Caltanissetta.