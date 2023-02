Maltempo, allerta arancione nel Nisseno. Ecco i Comuni dove le scuole saranno chiuse

A causa dell’allerta meteo arancione prevista per domani – venerdì 10 febbraio – in provincia di Caltanissetta, alcuni sindaci hanno già firmato le ordinanze di chiusura delle scuole. Si tratta in particolare dei comuni di Gela, Mazzarino, Niscemi e Riesi. A Caltanissetta il primo cittadino Roberto Gambino ha convocato il Centro operativo comunale (Coc) e in serata deciderà se emettere una nuova ordinanza anche per il capoluogo. Intanto, anche in altre parti dell’Isola è arrivato lo stesso tipo di provvedimento sempre a causa del maltempo: a Siracusa firmato dal sindaco Francesco Italia e a Catania dal commissario straordinario Piero Mattei.