Maltempo nel Catanese: persone bloccate in auto e case evacuate. Incendio in un’abitazione

Persone rimaste bloccate in auto o in case senza elettricità nella zona di Linguaglossa e Tarderia-Pedara, alberi e pali della luce pericolanti lungo le strade, dissesti statici e danni a causa del maltempo. Cinque famiglie sono state evacuate. Sono questi alcuni dei 53 interventi conclusi nella provincia di Catania dai vigili del fuoco del comando provinciale di Catania. Sono ancora in corso, al momento, dieci interventi: due persone rimaste bloccate in auto, l’incendio di una abitazione, una casa da evacuare mentre cinque interventi in corso riguardano dissesti statici e prosciugamenti.

Inoltre, molte auto e un autobus sono bloccati sulla strada Mareneve, le persone evacuate a Tarderia sono state trasportate al Centro operativo comunale (Coc) di Pedara, con l’ausilio di un gatto delle nevi della protezione civile. In cosa ci sono ancora 32 interventi. Al momento, si sta anche valutando di mettere in sicurezza le abitazioni più vicine alla costa dei villaggi a mare in località Vaccarizzo. Intanto, da Palermo sta arrivando in supporto un gatto delle nevi dei vigili del fuoco.