Le call del Catania Book Festival per laboratori, partner e scuole: chiusura il 14 dicembre

07/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Si chiuderanno il prossimo 14 dicembre le tre call proposte dall’organizzazione del Catania Book Festival, il più partecipato festival del Libro e della Cultura in Sicilia. 

Inviando una email a segreteria@cataniabookfestival.com sarà possibile proporsi come partner e portare nuovi laboratori. Spazio anche alle scolaresche con la possibilità – fino alle scuole medie e inviando una candidatura a scuole@cataniabookfestival.com – di entrare gratis durante l’evento principale che si terrà dal 24 al 26 aprile del 2026. L’ultima call ancora attiva è quella dedicata agli espositori. Per candidarsi a quest’ultima basta scrivere a commerciale@cataniabookfestival.com.

