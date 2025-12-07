Foto di Catania Book Festival

Si chiuderanno il prossimo 14 dicembre le tre call proposte dall’organizzazione del Catania Book Festival, il più partecipato festival del Libro e della Cultura in Sicilia.

Inviando una email a segreteria@cataniabookfestival.com sarà possibile proporsi come partner e portare nuovi laboratori. Spazio anche alle scolaresche con la possibilità – fino alle scuole medie e inviando una candidatura a scuole@cataniabookfestival.com – di entrare gratis durante l’evento principale che si terrà dal 24 al 26 aprile del 2026. L’ultima call ancora attiva è quella dedicata agli espositori. Per candidarsi a quest’ultima basta scrivere a commerciale@cataniabookfestival.com.