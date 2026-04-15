Dal 24 al 26 aprile 2026 Catania torna a essere capitale della lettura con la sesta edizione del Catania Book Festival, che si conferma uno degli appuntamenti letterari più rilevanti del panorama nazionale. Il Festival propone un programma con oltre 300 ospiti complessivi tra presentazioni, laboratori, workshop letterari e artistici, e panel, tutti a Palazzo della Cultura in via Vittorio Emanuele 119.

Nel corso della conferenza stampa di stamattina, l’ideatore e direttore del festival, Simone Dei Pieri, ha presentato il programma completo e svelato il manifesto dell’edizione 2026. «Il Catania Book Festival è il risultato di un lavoro continuo che dura tutto l’anno, fatto insieme alle realtà culturali, alle associazioni, alle scuole, agli editori e a tutte le energie attive della città».

I giovani e il rapporto con la lettura

Alla presentazione di stamattina tenutasi al Palazzo della Cultura, sono intervenuti il direttore della Cultura del Comune di Catania, Paolo Di Caro, la prorettrice di Unict, Lina Scalisi, il docente dell’Accademia di Belle Arti di Catania, Marco Lo Curzio, il vicepresidente di AMTS Giuseppe Cannavò, il delegato alle Attività Culturali dell’ Ersu, Salvo Cannizzaro.

«Quello che vediamo nei tre giorni del Festival è solo la parte visibile di un percorso molto più lungo, fatto di relazioni, ascolto e progettazione. A ogni nuova edizione Catania risponde con un entusiasmo trasversale che coinvolge pubblici diversi, ma presenta un dato molto evidente: una presenza fortissima di giovani – spiega ancora Simone Dei Pieri -. Si dice che questi non leggono, ma il Catania Book Festival dimostra esattamente il contrario. I giovani leggono, partecipano, fanno domande, cercano occasioni di confronto. Il Festival intercetta questo bisogno e prova a offrirgli uno spazio concreto, non episodico».

«Arrivare alla sesta edizione con oltre 100 incontri significa aver costruito qualcosa di solido, ma anche avere la responsabilità di continuare a crescere – conclude -. Il nostro obiettivo non è solo portare grandi nomi, ma creare un ecosistema culturale che resti attivo tutto l’anno e che contribuisca a rafforzare il ruolo di Catania come città della cultura e della lettura».

Appuntamenti dell’edizione 2026

Tra gli appuntamenti di punta di questa edizione 2026, Pietro Grasso, già procuratore nazionale antimafia, presenterà U Maxi (Feltrinelli). Amatissimo dai più giovani, il Trono del Muori – alias Cesyro – porterà sul palco La Muorissea (Mondadori), una rilettura irriverente e contemporanea del mito di Odisseo. La scrittrice Maria Attanasio presenterà il suo ultimo romanzo pubblicato da Sellerio, La rosa inversa, in queste settimane in corsa nella prestigiosa dozzina del Premio Strega. Alice Oliveri proporrà Una cosa stupida (Mondadori).

Serra Yılmaz, attrice, regista e traduttrice turca, attiva in teatro, al cinema e in televisione, nota anche come la musa del cineasta Ferzan Özpetek, presenterà Cara Istanbul (Rizzoli), un racconto personale che restituisce la complessità identitaria della città. E ancora, di particolare rilievo sarà la presenza di Colin Walsh, tra le voci più interessanti della narrativa internazionale contemporanea. Scrittore irlandese pluripremiato, Walsh presenta Kala (Fazi), romanzo d’esordio di grande successo, un thriller letterario che indaga memoria, amicizia e perdita.

Il programma dell’evento

Il programma (nella sua versione integrale consultabile sul sito (www.cataniabookfestival.com/programma) accoglie molti altri autori di primo piano della scena italiana. Tra loro Barbara Bellomo, Massimo Maugeri, Marco Cappato, Maddalena Crepet, Riccardo Azzali, fisico teorico appassionato di filosofia e divulgatore italiani tra i più seguiti.

I giovani scrittori catanesi Lorena Spampinato e Mattia Insolia, ormai espressione di una nuova scena narrativa nazionale, presenteranno, rispettivamente, Cade la notte (Feltrinelli) e La vita giovane (Mondadori). Il programma del Catania Book Festival dedica anche in questa edizione ampio spazio alla poesia, tra i pochi in Italia, nonché alla formazione e alla partecipazione attiva del pubblico.

Promozione del territorio

Il festival partecipa e promuove durante tutto il corso dell’anno, progetti in diretta relazione con il territorio; tra questi, uno in particolare c’è Libriccino, riguarda Librino e ha preso il via dopo un’assemblea pubblica di co-progettazione tenutasi lo scorso ottobre proprio al Palazzo della Cultura. Avviato insieme a operatori sociali e sigle come Kataniamp, Voci urbane e Fermento urbano, il progetto si pone l’obiettivo di combattere la povertà educativa.

Anche in questa edizione sarà possibile passeggiare tra gli stand di case editrici indipendenti e tra le mostre d’arte e fotografiche; in particolare, l’Accademia di Belle Arti sposterà al Palazzo della Cultura l’annuale mostra progettata in occasione del 25 Aprile, festa della Liberazione dal nazifascismo. Il titolo della mostra, composta da manifesti di impegno civile dedicati a quel cruciale capitolo della storia italiana, sarà Resistenza, Responsabilità, Grafica.

Manifesto dell’edizione 2026

Elemento distintivo dell’identità visiva del Festival è infine il manifesto 2026 firmato da Giovanni Esposito – Quasirosso. L’opera costruisce una narrazione simbolica in cui una figura femminile attraversa uno spazio sospeso tra interno ed esterno, mentre libri e lettere si liberano nell’aria, sottraendosi alla staticità per diventare materia viva. L’albero che domina la scena è al tempo stesso radice e ramificazione della conoscenza.

Catania book festival può contare sul patrocinio gratuito di Cambia, Maggio dei Libri, ARS (Assemblea Regionale Siciliana), Rete barocco eventi Unesco, Città di Catania, Università di Catania, Università Kore di Enna, Accademia di Belle Arti di Catania, Conservatorio Vincenzo Bellini, ANPI, Lips Lega italiana Poetry slam e sul sostegno di Ersu, Fondazione Federico II Palermo; Mobility partner: AMTS, FCE (Ferrovia Circumetnea). Hospitality partner: Camplus, Verso Food & Beverage partner: Katane e Sygla.