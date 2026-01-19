Catania, arrestato parcheggiatore abusivo: aveva 12 denunce

Continua a esercitare come parcheggiatore abusivo e, alla fine, è stato arrestato. Si tratta di un 28enne catanese, più volte sorpreso ad avvicinare gli automobilisti nella fasi della sosta tra via Dusmet e piazza Borsellino. Già pregiudicato per reati contro il patrimonio e destinatario del Divieto di accesso ai centri urbani (Dacur), emesso dal questore, il giovane è stato denunciato 12 volte in pochi mesi. Fino all’applicazione della sorveglianza speciale: prima volta per un parcheggiatore abusivo. Misura che, comunque, il 28enne ha violato, venendo pizzicato ancora una volta, di notte, mentre gestiva abusivamente la sosta. Nello specifico, avvicinando e chiedendo soldi a dei turisti che avevano appena parcheggiato nell’area di sosta Amts in piazza Borsellino. E che avevano anche già pagato il regolare ticket. Stavolta, quindi, il 28enne è stato arrestato.