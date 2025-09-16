Catania, arrestato due volte in quattro giorni per spaccio: 36enne finisce in carcere

Nonostante fosse già sottoposto agli arresti domiciliari per spaccio di droga, un 36enne di Catania è stato arrestato per la seconda volta in soli quattro giorni. L’operazione è stata condotta dalla sezione contrasto al crimine diffuso della Squadra mobile della questura etnea, nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio nel centro storico.

Il primo arresto era scattato nei pressi di piazza Carlo Alberto, dove i poliziotti avevano notato l’uomo in atteggiamenti sospetti con un potenziale acquirente. Alla vista degli agenti, il 36enne aveva tentato la fuga lanciando uno zaino dal finestrino, ma è stato subito bloccato. All’interno del veicolo e nello zaino gli investigatori avevano rinvenuto 30 grammi di cocaina, 590 grammi di marijuana, 30 grammi di hashish e oltre 280 euro in contanti. Dopo l’udienza di convalida, l’uomo era stato posto ai domiciliari.

Quattro giorni dopo, però, lo stesso soggetto è stato sorpreso in via Sangiuliano mentre viaggiava a bordo di un’auto. Fermato e perquisito, è stato trovato in possesso di 26 grammi di cocaina suddivisa in 27 dosi, 40 grammi di hashish e 370 grammi di marijuana già confezionata in 41 bustine sigillate. Il 36enne è stato nuovamente arrestato e, su disposizione del pubblico ministero di turno, trasferito nella casa circondariale di piazza Lanza.