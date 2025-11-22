Ha violato il divieto di avvicinamento impostogli nei confronti dell’ex compagna, per cui un catanese di 37 anni è stato infine arrestato. L’uomo, infatti, avrebbe violato più volte le prescrizioni imposte dal provvedimento a suo carico, non soltanto avvicinandosi alla vittima, ma anche minacciandola verbalmente e aggredendola fisicamente. In un’occasione, si sarebbe avvicinato a tal punto da riuscire a strappare di dosso alla donna una collana e una borsetta.

Il 37enne avrebbe poi proseguito con le sue condotte che più volte hanno violato il divieto di avvicinamento. Nell’ultimo caso in ordine cronologico, l’uomo si sarebbe recato nei pressi dell’abitazione della vittima e avrebbe immortalato il momento facendo una diretta sui suoi canali social. Alla luce delle gravi violazioni appurate, l’autorità giudiziaria ha disposto con ordinanza la sostituzione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con quella più afflittiva della custodia cautelare in carcere. Le operazioni sono state condotte dalla questura di Catania.