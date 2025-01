Catania, l’appello ai ladri dopo il furto dell’auto: «Restituitela. Progettata per mio fratello disabile»

Un appello postato sul proprio profilo Facebook e poi rilanciato da alcune pagine social. È quello pubblicato da Sarath D’Antonio per ritrovare l’automobile che è stata rubata al fratello disabile. Si tratta di una macchina Caddy Volkswagen che, stando a quanto racconta l’uomo, è stata portata via dai ladri domenica mattina nei pressi di piazza Ludovico Ariosto, a Catania. Il mezzo

«Sappiate che appartiene a questo giovane ragazzo in carrozzella che vedete in foto( mio fratello) – scrive – quindi passatevi una mano sulla coscienza e vi prego domani mattina se avete un cuore riportatecela indietro e ritireremo la denuncia». Il mezzo avrebbe delle caratteristiche particolari: «La macchina è stata appositamente progettata per far salire mio fratello nel vano posteriore – conclude – dove sono presenti le sponde. Grazie e aiutateci a ritrovarla».