Catania, ai domiciliari posta video sui social per deridere la polizia dopo un controllo

Un 23enne catanese agli arresti domiciliari per reati legati alla droga ha violato le prescrizioni della misura pubblicando sui social un video offensivo contro la polizia. Il giovane, subito dopo un controllo degli agenti del commissariato Librino, ha condiviso online le immagini del sistema di videosorveglianza installato abusivamente nella sua abitazione, corredandole con emoticon irrispettose.

Il gesto, pensato per deridere gli agenti, è stato individuato durante un monitoraggio web della polizia. Accertata la paternità del profilo social, il 23enne è stato denunciato per vilipendio alle istituzioni e per violazione delle prescrizioni dei domiciliari, che vietano l’uso di dispositivi di comunicazione. Inoltre, è stato segnalato per violazione delle norme sulla privacy, avendo rivolto le videocamere verso la pubblica via.