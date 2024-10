Catania, aggredisce la compagna e le rompe il naso: 50enne allontanato da casa

Avrebbe aggredito la sua compagna e le avrebbe rotto il naso. A Catania un 50enne è stato allontanato d’urgenza dalla casa familiare: si sarebbe reso responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia a carico della compagna, una 52enne. Domenica 6 ottobre la polizia è intervenuta su segnalazione del personale sanitario dell’ospedale Garibaldi Centro, che nella notte aveva soccorso una donna arrivata in pronto soccorso con il naso sanguinante. La 52enne, originaria della Croazia, ha detto terrorizzata di essere stata picchiata dal compagno. Alla polizia ha riferito che, mentre era seduta sul divano, il compagno – un 50enne originario del Kosovo – le si sarebbe avvicinato, l’avrebbe afferrata per i capelli e l’avrebbe scaraventata a terra.

Poi l’avrebbe trascinata fino alla camera da letto, dove la donna sarebbe stata picchiata violentemente al volto. Pare che le urla di dolore della 52enne avrebbero infastidito l’uomo, che l’avrebbe lasciata per terra sanguinante. Dopo essersi riuscita ad alzare, la donna è andata al pronto soccorso, dove il personale sanitario le ha prestato le prime cure e ha formulato una prognosi di trenta giorni per la frattura del setto nasale. La 52enne ha espresso la volontà di sporgere denuncia per i maltrattamenti subiti. Alla luce di quanto accaduto e al fine di impedire che i maltrattamenti si ripetessero, l’uomo è stato allontanato d’urgenza dalla casa familiare. Per lui anche il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima.