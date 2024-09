Catania, con una pistola minaccia di morte l’ex moglie e dà un pugno all’ex compagna

Avrebbe minacciato di morte con una pistola l’ex moglie e avrebbe dato un pugno all’e compagna. A Catania un 52enne è stato arrestato. Le accuse sono: maltrattamenti, minacce, stalking ed estorsione nei confronti dell’ex moglie, della figlia, dell’ex compagna e del figlio. Le indagini avrebbero ricostruito aggressioni verbali e fisiche, percosse, ingiurie e minacce di morte da parte del 52enne nei confronti dell’ex moglie e per le quali era già stato applicato un provvedimento di ammonimento emesso dal questore. In un caso l’uomo avrebbe minacciato la donna puntandole una pistola alla testa: le avrebbe detto «ti ammazzo» e con un ferro da stiro avrebbe anche aggredito il figlio, che sarebbe intervenuto in difesa della madre. Dopo questi fatti il tribunale ha emesso un provvedimento di allontanamento da casa, con divieto di avvicinarsi alla moglie e ai figli, uno dei quali si era già trasferito in un’altra abitazione.

Il 52enne, inoltre, è stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale e all’applicazione del braccialetto elettronico. Le indagini avrebbero permesso di documentare ulteriori violenze nei confronti di un’altra donna, ex compagna del 52enne. Dopo averla vista con un altro uomo, il 52enne sarebbe sceso dall’auto portando con sé una mazza chiodata e avrebbe tentativo di colpirli. L’intervento di un’altra persona avrebbe evitato che l’aggressione si compiesse e la polizia lo aveva denunciato. Un altro episodio risale ad alcune settimane fa, quando il 52enne avrebbe incontrato per strada l’ex compagna, si sarebbe fermato per tentare di parlare con lei, ma durante la conversazione sarebbe andato in escandescenza per motivi di gelosia e avrebbe colpito la donna con un pugno al volto, che le avrebbe procurato una ferita. L’uomo è stato arrestato e ora si trova ai domiciliari.