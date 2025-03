Catania, 37 chili di cocaina nel ripostiglio di casa: arrestato 45enne

Circa 37 chili di cocaina nascosti nel ripostiglio. È quello che la polizia di Catania ha trovato a casa di un 45enne, che è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente ed è stato portato in carcere. Gli agenti hanno monitorato un condominio, perché insospettiti da un anomalo e continuo via vai di persone: gli appostamenti hanno permesso alla polizia di individuare una persona che abita al quinto piano del palazzo. I poliziotti hanno atteso che uscisse di casa, lo hanno fermato e l’hanno trovato in possesso di un panetto di cocaina, dal peso di un chilo. Poi durante una perquisizione nella sua abitazione gli agenti hanno trovato altri panetti di cocaina – per un peso di circa 37 chili – nascosti in un baule del ripostiglio.