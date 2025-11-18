Viaggiava con 35 chili di cocaina nel bagagliaio: scoperto a Catania corriere della droga

18/11/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un suv con un carico speciale: 35 chili di cocaina. È la scoperta, effettuata durante un controllo, dalla Guardia di Finanza di Catania, che hanno così arrestato un corriere della droga di origine romana. L’uomo si trovava all’imbocco della tangenziale etnea, all’altezza del casello di San Gregorio, quando è stato fermato e controllato dai militari.

corriere droga catania

A insospettirli e indurli a una perquisizione, il nervosismo dell’uomo nel dare spiegazioni sul suo viaggio. Una reazione comprensibile, considerati i 35 chili di cocaina nascosti in due valigie nel bagagliaio. Che, qualora il corriere della droga avesse completato il suo lavoro, interrotto invece a Catania, avrebbero fruttato 7 milioni di euro. La droga e l’auto sono state sequestrate. E l’uomo arrestato per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti. Adesso si trova in custodia cautelare in carcere.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo speciale: Giove retrogrado in Cancro
di

Giove è, nello zodiaco, il pianeta che tende ad accrescere tutto: adesso retrogrado in Cancro, vediamo la sua influenza nell’oroscopo dei 12 segni zodiacali. Sinonimo di buona fortuna e grande fomentatore di passaggi e trasformazioni importanti in positivo, Giove ha sempre voglia di portare ottimismo in tutti i segni zodiacali che attraversa. Per questo, è […]

Oroscopo della settimana dal 17 al 23 novembre 2025
di

Questa a partire dal 17 novembre 2025 sarà una settimana particolare, poiché saranno Luna e Venere ad avere campo assoluto: ed ecco l’oroscopo delle emozioni dei 12 segni zodiacali. Saranno giorni senza sconti per tutti, con i pianeti responsabili di guazzabugli emotivi, che non sempre i segni zodiacali saranno capaci di comprendere. Diamoci una mano […]

Oroscopo speciale: Urano retrogrado in Toro, è tempo di cambiamenti
di

Urano è il pianeta che, nell’oroscopo, genera i cambiamenti, le svolte importanti – a volte improvvise o inaspettate – e che adesso entra in moto retrogrado negli ultimi gradi del Toro. Tornando dai primi gradi dei Gemelli, per alcuni segni zodiacali genera la ripresa di alcune problematiche che sembravano risolte. Mentre dona ad altri un […]

Business in chiaro

Riqualificazione energetica 2025: ultima chiamata per bonus e vantaggi fiscali per le imprese
di

Il 2025 è agli sgoccioli e, con l’anno, anche l’attuale stagione di incentivi per la riqualificazione energetica delle imprese. Ma si è ancora in tempo per bloccare i benefici disponibili. A patto di muoversi presto e bene, per trasformare interventi concreti in risparmi di bolletta e vantaggi fiscali. L’importante, rassicura Armando Crispino – commercialista e […]

Oltre i motori

Guida agli incentivi auto elettriche 2025: ancora una possibilità per cui tenersi pronti
di

Tutti pazzi per gli incentivi per le auto elettriche 2025. Nonostante i fondi esauriti in poche ore, rimangono alcune domande per i fortunati possessori del voucher. Ma anche alcune possibilità per chi non è riuscito ad accaparrarsi l’ecobonus, pur volendo acquistare un’auto elettrica. Proviamo a fare chiarezza con l’aiuto degli esperti di Comer Sud, concessionaria […]

Etna e dintorni

Etna: curiosità e usanze della gente del vulcano
di

Qual è il modo migliore per rendere indimenticabile l’esperienza sull’Etna? Viverla come un local, con un forte legame con il vulcano più alto d’Europa, che domina ogni giorno la vista della sua gente. Ma anche i pensieri e, spesso, il linguaggio e le abitudini. Pur conservando intatta la meraviglia della prima volta. Con l’aiuto di […]

L`asso di mazze