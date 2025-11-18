Un suv con un carico speciale: 35 chili di cocaina. È la scoperta, effettuata durante un controllo, dalla Guardia di Finanza di Catania, che hanno così arrestato un corriere della droga di origine romana. L’uomo si trovava all’imbocco della tangenziale etnea, all’altezza del casello di San Gregorio, quando è stato fermato e controllato dai militari.

A insospettirli e indurli a una perquisizione, il nervosismo dell’uomo nel dare spiegazioni sul suo viaggio. Una reazione comprensibile, considerati i 35 chili di cocaina nascosti in due valigie nel bagagliaio. Che, qualora il corriere della droga avesse completato il suo lavoro, interrotto invece a Catania, avrebbero fruttato 7 milioni di euro. La droga e l’auto sono state sequestrate. E l’uomo arrestato per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti. Adesso si trova in custodia cautelare in carcere.