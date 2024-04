Castelvetrano, rubano casse audio e un pc in un liceo: quattro persone denunciate

Hanno rubato quattro casse audio e un computer portatile. A Castelvetrano, in provincia di Trapani, quattro persone – tra cui un minorenne – sono state denunciate per furto aggravato e danneggiamento. Avrebbero forzato la porta sul retro del Liceo Scientifico Michele Cipolla per entrare nella scuola e rubare delle attrezzature. Sentito l’allarme dell’istituto, i carabinieri sono intervenuti e hanno trovato in un’auto quattro casse audio e un computer portatile, verosimilmente rubati poco prima. La refurtiva – del valore di circa 5mila euro – è stata restituita alla scuola.