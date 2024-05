Auto incendiata ad Alcamo: fermato 32enne con ancora la tanica in mano

Tre giovani di Partinico (nel Palermitano) sono stati denunciati per l’incendio di un’auto ad Alcamo, in provincia di Trapani. Sono stati i vigili del fuoco ad allertare i carabinieri per il rogo della vettura. I militari, mentre stavano raggiungendo il luogo dove la macchina era stata incendiata, hanno fermato un 32enne che correva con una tanica in mano.

Il 32enne era velocemente diretto verso un veicolo parcheggiato poco distante con due persone a bordo: un 37enne e un 17enne. A incastrare i tre sono state le immagini dei filmati registrati da una telecamera di videosorveglianza della zona: l’occhio elettronico ha proprio ripreso la scena in cui il 32enne appicca il fuoco all’auto.