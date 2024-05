Lentini, smantellato il fortino dello spaccio in una villetta fatiscente

Un’abitazione fatiscente ma circondata da impianti di videosorveglianza e filo spinato per essere trasformata in un fortino della droga. È quanto hanno scoperto gli agenti del commissariato di Lentini, in provincia di Siracusa, che hanno arrestato un 23enne e un 36enne per detenzione ai fini di spaccio di

sostanze stupefacenti.

Nel corso di servizi di controllo del territorio, i poliziotti sono stati attirati da quella villetta in contrada Gruppilli e hanno deciso di effettuare una perquisizione: all’interno hanno trovato un supermarket dello spaccio con 400 grammi di cocaina, 142 grammi di marijuana, 7,75 grammi di crack, due bilancini di

precisione, vario materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente e 1600 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Gli agenti hanno sequestrato le sostanze stupefacenti e smantellato il sofisticato sistema di videosorveglianza, dotato anche di visori notturni. Stando a quanto ricostruito nel corso delle indagini, gli acquirenti sarebbero andati direttamente nella villetta per ritirare la droga attraverso una finestrella con grate in ferro. I due arrestati sono stati portati in carcere.