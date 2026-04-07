Non solo le molestie all’ex ragazza, al centro di Castellamare del Golfo, nel Trapanese, ma anche l’aggressione ai carabinieri. Il protagonista 45enne dovrà ora rispondere di resistenza, lesioni e danneggiamento aggravato. Tutto comincia quando l’uomo raggiunge per strada e inizia a infastidire, anche fisicamente, una donna con cui aveva avuto una relazione sentimentale. In maniera […]
Castellamare del Golfo: prima le molestie all’ex per strada, poi l’aggressione ai carabinieri
Non solo le molestie all’ex ragazza, al centro di Castellamare del Golfo, nel Trapanese, ma anche l’aggressione ai carabinieri. Il protagonista 45enne dovrà ora rispondere di resistenza, lesioni e danneggiamento aggravato. Tutto comincia quando l’uomo raggiunge per strada e inizia a infastidire, anche fisicamente, una donna con cui aveva avuto una relazione sentimentale. In maniera così invadente da far scattare una segnalazione ai carabinieri. I quali, giunti sul posto, hanno trovato la donna che, con difficoltà, cercava di allontanare il 45enne. Andati per soccorrerla, i militari si sono ritrovati aggrediti dall’uomo. Che ha anche danneggiato l’auto di servizio. Prima di essere bloccato e arrestato. Con l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria.