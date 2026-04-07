Non solo le molestie all’ex ragazza, al centro di Castellamare del Golfo, nel Trapanese, ma anche l’aggressione ai carabinieri. Il protagonista 45enne dovrà ora rispondere di resistenza, lesioni e danneggiamento aggravato. Tutto comincia quando l’uomo raggiunge per strada e inizia a infastidire, anche fisicamente, una donna con cui aveva avuto una relazione sentimentale. In maniera così invadente da far scattare una segnalazione ai carabinieri. I quali, giunti sul posto, hanno trovato la donna che, con difficoltà, cercava di allontanare il 45enne. Andati per soccorrerla, i militari si sono ritrovati aggrediti dall’uomo. Che ha anche danneggiato l’auto di servizio. Prima di essere bloccato e arrestato. Con l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria.