Case di riposo irregolari a Canicattì: due strutture senza autorizzazione, titolari segnalati

Due case di riposo completamente prive di autorizzazione, ma con all’interno decine di ospiti anziani. È quanto emerso dai controlli effettuati dagli agenti del commissariato di Canicattì in collaborazione con il dirigente medico del Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione (Siav) del Comune. L’operazione ha riguardato tre strutture residenziali private adibite all’accoglienza di persone anziane. Solo una di esse è risultata in regola, dotata dell’autorizzazione al funzionamento secondo la normativa regionale e iscritta regolarmente all’albo comunale. Le altre due, invece, pur ospitando rispettivamente 12 e 6 anziani, non avevano alcun tipo di autorizzazione operativa.

Le verifiche hanno riguardato sia gli aspetti amministrativi che le condizioni igienico-sanitarie, rilevando irregolarità gravi nella gestione delle due strutture non autorizzate. Alla luce degli esiti, i titolari sono stati segnalati all’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per accertare ulteriori responsabilità.