Foto di Missionari Vincenziani

Catania, inaugurata una casa per padri separati in difficoltà

18/05/2026 di , Tempo di lettura 2 min

È stata inaugurata a Catania la casa Abbà Padre per accogliere padri separati in difficoltà. «La struttura, nata all’interno dell’Agorà della Carità, rappresenta un traguardo fondamentale per la Locanda del Samaritano nel contrasto alle nuove povertà e nel supporto alla genitorialità fragile», si legge una nota. La casa per padri separati è stata inaugurata nei giorni scorsi dal direttore della Locanda del Samaritano, padre Mario Sirica, alla presenza di monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania, e di padre Valerio Di 
Trapani, visitatore della provincia italiana dei Missionari vincenziani.

La casa per padri separati a Catania

L’arcivescovo Renna nel ringraziare «chi ha fatto del volontariato non un tempo limitato nella propria vita ma il dono della propria vita», ha espresso la sua gioia per la presenza dei religiosi in diocesi, «avere religiosi in diocesi fa la differenza». E ha ricordato che i figli di San Vincenzo e le figlie della Carità «hanno fatto la storia della carità in questa città» con opere e attività. Padre Valerio Di Trapani ha sottolineato l’importanza di affrontare la povertà invisibile, in particolare quella dei padri separati (che adesso avranno una casa per incontrare i figli e le figlie) e delle persone senza dimora. Auspicando che la Chiesa e le istituzioni possano sempre più collaborare per ascoltare e sostenere coloro che vivono in difficoltà.

«Un ambiente dignitoso e accogliente»

«La povertà diventa visibile soltanto quando c’è un cuore capace di ascoltare. Allora lì si incontra la persona e si incontra la povertà», ha evidenziato padre Valerio. La Casa per i padri separati a Catania rientra nel progetto Vincenziano delle 13 Case. Che ha appunto nella casa un simbolo di dignità, «un principio già presente nel pensiero di San Vincenzo De Paoli», sottolineano i religiosi. La casa offre un ambiente dignitoso e accogliente, permettendo ai padri di incontrare i loro figli in un contesto positivo. La struttura si trova a Catania, in via Montevergine al numero civico 3.

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