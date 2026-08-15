Morto un 16enne di Misilmeri: malore durante una festa alla casa al mare

15/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

La vigilia di Ferragosto trascorsa con amici e fidanzata alla casa al mare finisce con la morte di Salvatore Pessina, 16enne di Misilmeri. Il giovane, colto da un malore, è deceduto stamattina all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. Il 16enne si trovava in casa con la ragazza e alcuni amici per trascorrere la notte del 14 agosto. Quando si è sentito male e sono stati chiamati i soccorsi. In arresto cardiaco, gli operatori del 118 lo hanno intubato, provato a rianimare e trasportato d’urgenza al pronto soccorso. Dove, però, il giovane è morto, per cause ancora da accertare. Durante la festa i ragazzi avrebbero bevuto degli alcolici, ma non in quantità tale da provocare la tragedia. Come confermato dalle analisi del sangue del 16enne. Sul corpo è stata quindi disposta l’autopsia, mentre fidanzata e amici vengono ascoltati per ricostruire le ore precedenti al decesso.

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