casa delle comunità di lipari

Lipari, infiltrazioni d’acqua alla casa della comunità appena inaugurata

19/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Appena aperta e già soggetta ai danni delle infiltrazioni: è la nuova casa della comunità di Lipari. Presidio atteso per rivoluzionare la sanità alle isole Eolie e inaugurata a fine luglio, sono bastate le prime piogge per fare emerge i limiti della nuovissima struttura realizzata con fondi pubblici. «Non è accettabile – commenta la direzione strategica dell‘Asp di Messina -. L’azienda ha disposto l’immediata sospensione di ogni pagamento connesso all’opera e l’avvio delle contestazioni nei confronti dell’impresa esecutrice e della direzione dei lavori». Promettendo l’accertamento di «responsabilità, eventuali omissioni e carenze nella realizzazione e nella vigilanza tecnica».

L’attività del presidio sanitario

L’Asp di Messina specifica come l’azienda sia parte lesa nella vicenda, pur non volendo – spiegano – «minimizzare né giustificare». E, insieme alle scuse alla popolazione di Lipari e all’avvio delle operazioni urgenti di ripristino, arrivano anche le rassicurazioni: «L’attività sanitaria della casa della comunità non si è mai fermata – spiega l’Asp in una nota -. Le visite programmate sono proseguite regolarmente, l’ambulatorio infermieristico è rimasto operativo e i servizi continueranno a essere garantiti compatibilmente con le condizioni di sicurezza».

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