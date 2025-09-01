Carta d’identità elettronica, a Catania il sito web per prenotare l’appuntamento non funziona

01/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

«La piattaforma online del Comune di Catania per la prenotazione degli appuntamenti per la carta d’identità elettronica non funziona». A segnalarlo a MeridioNews è un cittadino che questa mattina si è recato all’ufficio anagrafe decentrato di via Giuffrida Castorina a Vulcania, nella municipalità Borgo Sanzio. «Allo sportello, un’impiegata mi ha fatto notare come fosse necessario prenotare un appuntamento per ottenere il documento – racconta l’uomo al nostro giornale – E per questo motivo mi ha mostrato un avviso, che era affisso al vetro, con le indicazioni necessarie. Tuttavia il link diretto della piattaforma Catania Semplice non funziona». La pagina effettivamente mostra agli utenti un errore con la dicitura «Risorsa non trovata, torna alla homepage e utilizza il menu per continuare la navigazione». Dei problemi vengono segnalati anche accedendo alla sezione generica di Catania Semplice, ossia l’area del sito web che consente di inoltrare all’amministrazione, istanze online su vari servizi comunali. Tra i servizi disponibili dopo avere cliccato alla voce «Servizi Demografici e Decentramento» nessuno rimanda alla possibilità di ottenere o rinnovare il documento d’identità.

Navigando poi nelle varie aree tematiche del portale non è possibile ottenere un incontro nemmeno accedendo alla generica sezione online riservata agli appuntamenti. L’unico ufficio selezionabile dai cittadini è infatti quello della direzione Urbanistica e nello specifico lo sportello Unico dell’edilizia. L’anagrafe, invece, nemmeno compare nel menù a tendina della pagina web. Al momento l’unica alternativa sembra essere quella del ministero dell’Interno che, in un portale specifico, offre la possibilità di inserire i propri dati, e il Comune di residenza, per ottenere un appuntamento. La prima disponibilità, ma solo nella sede centrale degli uffici demografici di San Leone, è per i primi giorni di ottobre. Dietro i disservizi segnalati, secondo quanto appreso da MeridioNews, ci sarebbe un attacco hacker che da venerdì scorso sta provocando dei malfunzionamenti al sito di Palazzo degli elefanti.

