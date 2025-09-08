Aci Sant’Antonio, 13 chili di carne e conserve sott’olio sequestrati in due ristoranti

Tredici chili di carne sono stati sequestrati e distrutti in un ristorante di Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania. Le criticità sono state riscontrate nel corso di un controllo condotto dai carabinieri, con il supporto del personale dell’unità operativa Igiene, alimenti e nutrizione e dell’unità operativa veterinaria dell’Asp di Catania del distretto di Acireale, a tutela della salute pubblica e dei lavoratori, e anche per

verificare il rispetto della normativa sull’occupazione di suolo pubblico. A conclusione dell’attività ispettiva, per il titolare – un 38enne di Acireale – è scattata una sanzione amministrativa dell’importo di 1500 euro per assenza di sistemi di tracciabilità. Per questo motivo, i militari hanno sequestrato e distrutto circa 13 chili di prodotti carnei.

Analoghe verifiche sono state effettuate anche all’interno di un’attività di ristorazione, gestita da una 63enne di Aci Sant’Antonio, che hanno fatto scattare una sanzione amministrativa dell’importo di 3500 euro per l’accertata assenza di sistemi di tracciabilità e il mancato aggiornamento del manuale Haccp con conseguente sequestro e distruzione di varie conserve sott’olio.