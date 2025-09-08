Aci Sant’Antonio, 13 chili di carne e conserve sott’olio sequestrati in due ristoranti

08/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Tredici chili di carne sono stati sequestrati e distrutti in un ristorante di Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania. Le criticità sono state riscontrate nel corso di un controllo condotto dai carabinieri, con il supporto del personale dell’unità operativa Igiene, alimenti e nutrizione e dell’unità operativa veterinaria dell’Asp di Catania del distretto di Acireale, a tutela della salute pubblica e dei lavoratori, e anche per
verificare il rispetto della normativa sull’occupazione di suolo pubblico. A conclusione dell’attività ispettiva, per il titolare – un 38enne di Acireale – è scattata una sanzione amministrativa dell’importo di 1500 euro per assenza di sistemi di tracciabilità. Per questo motivo, i militari hanno sequestrato e distrutto circa 13 chili di prodotti carnei.

Analoghe verifiche sono state effettuate anche all’interno di un’attività di ristorazione, gestita da una 63enne di Aci Sant’Antonio, che hanno fatto scattare una sanzione amministrativa dell’importo di 3500 euro per l’accertata assenza di sistemi di tracciabilità e il mancato aggiornamento del manuale Haccp con conseguente sequestro e distruzione di varie conserve sott’olio.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Una 14enne è scomparsa da Catania. L’appello dei genitori: «Aiutateci a ritrovare Serena»
Leggi la notizia

Tredici chili di carne sono stati sequestrati e distrutti in un ristorante di Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania. Le criticità sono state riscontrate nel corso di un controllo condotto dai carabinieri, con il supporto del personale dell’unità operativa Igiene, alimenti e nutrizione e dell’unità operativa veterinaria dell’Asp di Catania del distretto di Acireale, a […]

Il razzo israeliano trovato al largo di Lampedusa: forse usato per mandare in orbita un satellite spia
Leggi la notizia

Tredici chili di carne sono stati sequestrati e distrutti in un ristorante di Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania. Le criticità sono state riscontrate nel corso di un controllo condotto dai carabinieri, con il supporto del personale dell’unità operativa Igiene, alimenti e nutrizione e dell’unità operativa veterinaria dell’Asp di Catania del distretto di Acireale, a […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale: dall’8 al 14 settembre 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per voi Ariete, ancora all’insegna della passione: Marte pungola dall’opposizione, che a volte vi rende un po’ irritabili, e il lavoro sembra allentare la sua pressione su di voi, perché avete fatto anche per quattro. Perdete l’appoggio di Mercurio e non sempre sarà obbligatorio dilungarsi troppo, sia nelle questioni lavorative che in […]

Oroscopo speciale: Mercurio in Vergine
di

Mercurio arriva nel segno della Vergine: il pianeta dell’intelligenza e della comunicazione si sposta in un’area molto congeniale, che è anche uno dei suoi regni. Cosa esprimerà con la pacatezza del suo nuovo cielo? ARIETETenderete, voi Ariete, a essere molto più assertivi al lavoro, a rendervi conto di quanto le vostre idee e le vostre […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]