Foto Google Maps

Catania: assalto alle Poste di via Canfora, ma la tecnica della marmotta fallisce

14/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Assalto fallito, nella notte, alle Poste di via Canfora, a Catania. Alcuni malviventi, con il volto coperto, hanno tentato di fare esplodere lo sportello Atm. Secondo quanto riportato da Catania Today la banda ha utilizzato quella che in gergo viene definita la tecnica della marmotta.

Assalto alle Poste di via Canfora: la tecnica della marmotta

Alla base della tecnica della marmotta c’è l’utilizzo di una lastra di ferro allungata, in cui viene fissato un ordigno con innesco, che viene inserita nella fenditura delle banconote dello sportello automatico. Con la detonazione del congegno esplosivo i malviventi normalmente riescono a sventrare lo sportello automatico riuscendo a mettere a segno il furto. Tuttavia la notte scorsa si è verificato un malfunzionamento che ha costretto i malviventi alla fuga. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato. La banda, composta da quattro persone, si è allontanata a bordo di una macchina.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Sistema Saguto: cancellati 17mila euro al marito dell’ex giudice
Leggi la notizia

Assalto fallito, nella notte, alle Poste di via Canfora, a Catania. Alcuni malviventi, con il volto coperto, hanno tentato di fare esplodere lo sportello Atm. Secondo quanto riportato da Catania Today la banda ha utilizzato quella che in gergo viene definita la tecnica della marmotta. Assalto alle Poste di via Canfora: la tecnica della marmotta Alla […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 maggio 2026
di

Un oroscopo, quello della settimana dall’11 al 17 maggio 2026, che vede tutto lo zodiaco animato dalla Luna. Che sembra parlare la lingua della concretezza. Vediamo come, segno per segno, nell’approfondimento della nostra rubrica zodiacale. Ariete Il cielo, per voi Ariete, in questa settimana dall’11 maggio segna quell’ascesa tanto cercata dai pianeti: con un oroscopo […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze