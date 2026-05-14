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Assalto fallito, nella notte, alle Poste di via Canfora, a Catania. Alcuni malviventi, con il volto coperto, hanno tentato di fare esplodere lo sportello Atm. Secondo quanto riportato da Catania Today la banda ha utilizzato quella che in gergo viene definita la tecnica della marmotta.

Assalto alle Poste di via Canfora: la tecnica della marmotta

Alla base della tecnica della marmotta c’è l’utilizzo di una lastra di ferro allungata, in cui viene fissato un ordigno con innesco, che viene inserita nella fenditura delle banconote dello sportello automatico. Con la detonazione del congegno esplosivo i malviventi normalmente riescono a sventrare lo sportello automatico riuscendo a mettere a segno il furto. Tuttavia la notte scorsa si è verificato un malfunzionamento che ha costretto i malviventi alla fuga. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato. La banda, composta da quattro persone, si è allontanata a bordo di una macchina.