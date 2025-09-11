Carenza personale di polizia in Sicilia. Sap: «Servono subito rinforzi»

11/09/2025 di , Tempo di lettura 2 min

In Sicilia la carenza di organico tra le forze dell’ordine è sempre più insostenibile, servono misure urgenti, in particolare a Palermo e Catania. A lanciare l’allarme è il segretario generale aggiunto del SAP, Giuseppe Coco, che ieri ha incontrato il sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni. «Durante il periodo della spending review, quindi fino al 2018, abbiamo subìto tagli e perdite importanti di personale in tutte le province siciliane a causa del blocco del turnover», ha spiegato Coco, precisando che «la fase di recupero non riesce a colmare i vuoti di organico che si sono creati sia a causa dei numerosi pensionamenti di questi anni, che per la insufficiente capacità formativa delle nostre scuole».

«Apprezziamo il cambio di passo operato dall’attuale Governo per quanto riguarda le politiche sulla sicurezza che sono sostanziate con il decreto sicurezza – aggiunge Coco -, il miglioramento delle garanzie funzionali, la dotazione di strumenti come il taser, i rinnovi contrattuali e il piano straordinario delle assunzioni, ma serve uno sforzo ulteriore».

«In Sicilia – ha aggiunto infine il segretario generale aggiunto del SAP – al momento abbiamo molteplici problemi: l’immigrazione clandestina, la criminalità diffusa autoctona e straniera e purtroppo la mafia ancora dinamica e attiva su tutto il territorio. La carenza di organico è uno dei principali fattori che incidono negativamente sulle attività di sicurezza, nonché sul benessere del personale. La situazione è ulteriormente aggravata a causa dei quotidiani sbarchi di immigrati clandestini sulle nostre coste che richiedono l’intervento di numerosi operatori per poterli fronteggiare in modo adeguato, inoltre, a breve dovremo affrontare l’emergenza per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina».

Un esempio della crisi attuale? «A Palermo fino a qualche anno fa uscivano 20 volanti a turno, oggi sono la metà, mentre nella Questura di Catania ci sono 200 uomini in meno rispetto al 2018. Anche per questo abbiamo chiesto al Sottosegretario Molteni un’attenzione particolare per tutta la Sicilia, soprattutto per queste due città che stanno soffrendo maggiormente. Basti pensare che proprio negli ultimi movimenti se Catania ha ricevuto un potenziamento minimo di 6 unità Palermo ha avuto un decremento di personale. Come SAP chiediamo che nella prossima tornata di mobilità si possa avere un potenziamento adeguato che tenga conto della gravità della situazione».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Mafia: morto il boss ergastolano Giuseppe Salvo, detto Pippo ’u carruzzeri
Leggi la notizia

In Sicilia la carenza di organico tra le forze dell’ordine è sempre più insostenibile, servono misure urgenti, in particolare a Palermo e Catania. A lanciare l’allarme è il segretario generale aggiunto del SAP, Giuseppe Coco, che ieri ha incontrato il sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni. «Durante il periodo della spending review, quindi fino al 2018, abbiamo subìto […]

Inchiesta Onda a Siracusa, indagato l’ex assessore Granata: «Finanziatore occulto e reclutatore di prestanome»
Leggi la notizia

In Sicilia la carenza di organico tra le forze dell’ordine è sempre più insostenibile, servono misure urgenti, in particolare a Palermo e Catania. A lanciare l’allarme è il segretario generale aggiunto del SAP, Giuseppe Coco, che ieri ha incontrato il sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni. «Durante il periodo della spending review, quindi fino al 2018, abbiamo subìto […]

Ast: Luigi Genovese è il nuovo presidente
Leggi la notizia

In Sicilia la carenza di organico tra le forze dell’ordine è sempre più insostenibile, servono misure urgenti, in particolare a Palermo e Catania. A lanciare l’allarme è il segretario generale aggiunto del SAP, Giuseppe Coco, che ieri ha incontrato il sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni. «Durante il periodo della spending review, quindi fino al 2018, abbiamo subìto […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale: dall’8 al 14 settembre 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per voi Ariete, ancora all’insegna della passione: Marte pungola dall’opposizione, che a volte vi rende un po’ irritabili, e il lavoro sembra allentare la sua pressione su di voi, perché avete fatto anche per quattro. Perdete l’appoggio di Mercurio e non sempre sarà obbligatorio dilungarsi troppo, sia nelle questioni lavorative che in […]

Oroscopo speciale: Mercurio in Vergine
di

Mercurio arriva nel segno della Vergine: il pianeta dell’intelligenza e della comunicazione si sposta in un’area molto congeniale, che è anche uno dei suoi regni. Cosa esprimerà con la pacatezza del suo nuovo cielo? ARIETETenderete, voi Ariete, a essere molto più assertivi al lavoro, a rendervi conto di quanto le vostre idee e le vostre […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]