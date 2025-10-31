Foto di Liliaku

Attimi di tensione all’ospedale dei Bambini Di Cristina di Palermo, dove un medico cardiologo è stato aggredito dal padre di un piccolo paziente nel corso dell’attività ambulatoriale. L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe giustificato il gesto lamentando presunti ritardi nelle cure del figlio, spintonando il medico e causandogli alcune contusioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Cardiologo aggredito, la nota: «Inaccettabile la violenza»

La direzione strategica dell’Arnas Civico Di Cristina ha espresso vicinanza e piena solidarietà al professionista aggredito. Il medico ha ricevuto le prime cure per le ferite lievi riportate. «L’azienda – si legge in un passaggio della nota in riferimento al cardiologo aggredito – condanna fermamente ogni forma di violenza agli operatori sanitari e richiama al senso di responsabilità della cittadinanza e alla collaborazione con il personale che, quotidianamente, con abnegazione, si dedica alla cura del prossimo, garantendo l’erogazione dei servizi di salute con solerzia, etica e professionalità».