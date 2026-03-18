Carcere di Agrigento

Carceri: Uspp, agente picchiato in carcere ad Agrigento

18/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

La segreteria provinciale dell’Uspp ha segnalato un nuovo episodio di violenza all’interno della casa circondariale di Agrigento. Nel primo pomeriggio di ieri un detenuto italiano, recluso nel reparto di media sicurezza, ha aggredito con pugni al volto un agente di polizia penitenziaria dopo il rifiuto di concedere l’ora d’aria oltre l’orario previsto. L’uomo, in preda all’ira, ha insultato e colpito ripetutamente l’operatore, provocandogli lesioni al viso.

Solo l’intervento di un altro agente, che ha dato l’allarme e bloccato il detenuto, ha evitato conseguenze più gravi. Il poliziotto ferito è stato portato all’ospedale di Agrigento, dove i medici gli hanno diagnosticato contusioni e una prognosi di alcuni giorni. Per l’Uspp l’episodio è «l’ennesima aggressione in un contesto ormai fuori controllo», denunciando la carenza di personale, i turni massacranti e la mancanza di strumenti adeguati per garantire la sicurezza. Il sindacato chiede un intervento urgente dell’amministrazione penitenziaria per ristabilire condizioni di lavoro sicure e prevenire nuovi episodi di violenza.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Operata al ginocchio, resta invalida: tre denunce contro il Rizzoli di Bagheria
Leggi la notizia

La segreteria provinciale dell’Uspp ha segnalato un nuovo episodio di violenza all’interno della casa circondariale di Agrigento. Nel primo pomeriggio di ieri un detenuto italiano, recluso nel reparto di media sicurezza, ha aggredito con pugni al volto un agente di polizia penitenziaria dopo il rifiuto di concedere l’ora d’aria oltre l’orario previsto. L’uomo, in preda all’ira, […]

Catania non è stata proclamata Capitale della Cultura 2028. Vince Ancona
Leggi la notizia

La segreteria provinciale dell’Uspp ha segnalato un nuovo episodio di violenza all’interno della casa circondariale di Agrigento. Nel primo pomeriggio di ieri un detenuto italiano, recluso nel reparto di media sicurezza, ha aggredito con pugni al volto un agente di polizia penitenziaria dopo il rifiuto di concedere l’ora d’aria oltre l’orario previsto. L’uomo, in preda all’ira, […]

In azione banda escavatore, portato via bancomat ad Acate. Due carabinieri feriti
Leggi la notizia

La segreteria provinciale dell’Uspp ha segnalato un nuovo episodio di violenza all’interno della casa circondariale di Agrigento. Nel primo pomeriggio di ieri un detenuto italiano, recluso nel reparto di media sicurezza, ha aggredito con pugni al volto un agente di polizia penitenziaria dopo il rifiuto di concedere l’ora d’aria oltre l’orario previsto. L’uomo, in preda all’ira, […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 16 al 22 marzo 2026
di

Questa settimana dal 16 marzo è l’ultima dell’inverno dello zodiaco: nel weekend il Sole scivola in Ariete e nell’oroscopo c’è già aria di primavera. Sarà l’inizio della stagione tanto attesa dai segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – che risorgono fortissimi, anche per le disposizioni planetarie. Bene anche Acquario e Gemelli per i […]

Oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo 2026
di

La settimana dal 9 marzo inizia con una bella Venere, che domina l’oroscopo in Ariete. Accende i cuori di Leone e Sagittario, fa riprendere entusiasmo e passione ad Acquario e Gemelli, mentre mette un po’ in crisi la Bilancia. I Toro, i Vergine e i Capricorno vanno un po’ per obbiettivi da raggiungere o cose […]

Oroscopo di marzo 2026: mese dolce e profondo che si fa vitale
di

Marzo è un mese dolce e profondo ma, dopo il 20, trasforma questo 2026 con un’esplosione di vitalità: ecco come, segno per segno, nell’oroscopo della nostra rubrica astrologica. Marte e Mercurio in Pesci aiutano a sentirsi meglio Cancro e Scorpione. Saturno e Nettuno in Ariete fanno rifiorire anche Leone e Sagittario e li rendono di […]

Business in chiaro

Bando Agrisole 2026: incentivi per l’energia rinnovabile in agricoltura
di

Nuovo ciclo di incentivi dedicati all’energia e all’agricoltura, con il bando Agrisole – Parco Agrisolare. La dotazione finanziaria dai fondi Pnrr è rilevante: 789 milioni di euro destinati a nuovi progetti da selezionare con uno o più avvisi pubblici emanati dal ministero dell’Agricoltura. Al momento, il decreto definisce regole e perimetro dell’intervento. E si è […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze