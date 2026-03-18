Carceri: Uspp, agente picchiato in carcere ad Agrigento

Carcere di Agrigento

La segreteria provinciale dell’Uspp ha segnalato un nuovo episodio di violenza all’interno della casa circondariale di Agrigento. Nel primo pomeriggio di ieri un detenuto italiano, recluso nel reparto di media sicurezza, ha aggredito con pugni al volto un agente di polizia penitenziaria dopo il rifiuto di concedere l’ora d’aria oltre l’orario previsto. L’uomo, in preda all’ira, ha insultato e colpito ripetutamente l’operatore, provocandogli lesioni al viso.

Solo l’intervento di un altro agente, che ha dato l’allarme e bloccato il detenuto, ha evitato conseguenze più gravi. Il poliziotto ferito è stato portato all’ospedale di Agrigento, dove i medici gli hanno diagnosticato contusioni e una prognosi di alcuni giorni. Per l’Uspp l’episodio è «l’ennesima aggressione in un contesto ormai fuori controllo», denunciando la carenza di personale, i turni massacranti e la mancanza di strumenti adeguati per garantire la sicurezza. Il sindacato chiede un intervento urgente dell’amministrazione penitenziaria per ristabilire condizioni di lavoro sicure e prevenire nuovi episodi di violenza.