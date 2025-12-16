Carcere di Siracusa

Carceri: detenuto si impicca a Siracusa, salvato da agenti

16/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Due agenti penitenziari, in servizio nel carcere di Siracusa, hanno tratto in salvo un detenuto impiccato. Ha tentato di togliersi la vita nella sua cella. Un episodio accaduto domenica scorsa, secondo quanto riferito dal segretario provinciale dell’Osapp, Giuseppe Argentino.

È avvenuto nello stesso blocco, il numero 10, dove la settimana scorsa un agente era rimasto vittima di un’aggressione. Il detenuto, che in quel momento era solo in cella, è stato rianimato dai sorveglianti che lo hanno strappato alla morte.

Il sindacalista assicura che episodi drammatici come questo accadono sovente nei periodi festivi, «in particolare a Natale e a Pasqua che ingenerano nei detenuti stati di depressione», ma per il segretario dell’Osapp ci sono altre ragioni, come il sovraffollamento. Nel carcere di Siracusa «i detenuti sono il doppio rispetto a quelli che l’istituto potrebbe contenere ed il numero degli agenti non è adeguato».

