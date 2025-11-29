L’allarme di Apprendi sui detenuti: «Sono tutti pazienti, ma il sistema non riesce a curarli»

29/11/2025 di , Tempo di lettura 3 min

«Il carcere è un inferno per definizione». Non usa mezzi termini Pino Apprendi, garante dei diritti dei detenuti di Palermo, che racconta una situazione quotidiana sempre più insostenibile all’interno delle carceri siciliane. A peggiorare le condizioni, spiega, non è solo il sovraffollamento, ma anche l’impatto del clima, le carenze strutturali e soprattutto «le nuove circolari ministeriali che non fanno altro che peggiorare la vivibilità dei detenuti».

«In estate si muore di caldo, in inverno si muore di freddo – racconta Apprendi a MeridioNews -. E adesso, con l’inverno alle porte, ci troviamo davanti a una circolare assurda: è stato vietato l’uso del pile. Quindi uno dei pochi indumenti utili nelle celle gelide viene proibito senza un motivo valido». Oltre al pile, anche gli indumenti imbottiti non sono più ammessi. «Sono scelte incomprensibili, che penalizzano persone che già vivono in condizioni estreme».

Sanità nelle carceri al collasso

La questione centrale è senza dubbio la sanità penitenziaria, totalmente insufficiente rispetto ai bisogni reali. «Se all’interno del carcere Pagliarelli ci sono 1.400 detenuti, vuol dire che ci sono altrettanti pazienti – sottolinea ancora Apprendi -. Lo stesso principio vale anche altrove. Questo è il punto da chiarire».

Il garante denuncia un sistema in cui i tempi delle visite specialistiche – già difficili per i cittadini – che all’interno del carcere raddoppiano. E quando alla fine arriva l’appuntamento, spesso salta comunque: «La polizia penitenziaria è sotto organico. Anche accompagnare fisicamente un detenuto dopo otto mesi di attesa è un problema. Molte volte la visita viene persa perché non c’è personale per l’accompagnamento».

Il problema delle Rems

Nonostante le difficoltà, Apprendi rivendica il lavoro quotidiano dell’ufficio del garante per i diritti dei detenuti: «Noi nel nostro quotidiano facciamo il possibile affinché venga mantenuta la dignità della persona. È la cosa che conta di più». Il quadro che emerge è quello di un sistema penitenziario allo stremo, in cui problemi strutturali, scelte politiche discutibili e carenze croniche di personale rendono il carcere un luogo che non punisce solo il reato, ma anche la condizione umana.

La recente apertura di una nuova Rems in Sicilia non modifica la sostanza del problema. «Parliamo di gocce d’acqua nel mare. Con questa siamo a tre strutture, che complessivamente possono accogliere appena 120 persone. Ma le liste di attesa sono di migliaia. Su 6.200-6.300 detenuti in Sicilia, almeno un migliaio dovrebbe stare in una Rems, non in carcere».

Secondo Apprendi, almeno 20 mila detenuti a livello nazionale dovrebbero essere trasferiti in strutture adeguate. Parliamo dunque di inviare nelle Rems chi ha problemi di salute mentale e nelle comunità i giovani tossicodipendenti. «Il carcere potrebbe svuotarsi subito se si applicassero alternative previste dalla legge, ma non attuate per mancanza di posti e risorse».

L’emergenza idrica al Pagliarelli: un progetto sbagliato

Un problema storico, e tutt’altro che risolto, è quello dell’acqua al Pagliarelli. «Nonostante i lavori, il problema non è stato risolto. È strutturale – denuncia Pino Apprendi -. Se uno fa la doccia al secondo piano, quello al primo non può farla. Il progetto era sbagliato sin dall’inizio».

Il garante per i diritti dei detenuti di Palermo ha già segnalato la situazione ai magistrati di sorveglianza, ma la soluzione non è vicina. «Speriamo che, con i 15 milioni stanziati per rifare gli impianti di riscaldamento, si colga l’occasione per intervenire anche su questo disastro».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

La storia di ricostruzione di un ex detenuto: «Non conoscevo regole, ora le faccio rispettare agli altri»
Leggi la notizia

«Il carcere è un inferno per definizione». Non usa mezzi termini Pino Apprendi, garante dei diritti dei detenuti di Palermo, che racconta una situazione quotidiana sempre più insostenibile all’interno delle carceri siciliane. A peggiorare le condizioni, spiega, non è solo il sovraffollamento, ma anche l’impatto del clima, le carenze strutturali e soprattutto «le nuove circolari […]

Denunciati due ladri, specialisti del “taccheggio” nei centri commerciali (VIDEO)
Leggi la notizia

«Il carcere è un inferno per definizione». Non usa mezzi termini Pino Apprendi, garante dei diritti dei detenuti di Palermo, che racconta una situazione quotidiana sempre più insostenibile all’interno delle carceri siciliane. A peggiorare le condizioni, spiega, non è solo il sovraffollamento, ma anche l’impatto del clima, le carenze strutturali e soprattutto «le nuove circolari […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 24 al 30 novembre 2025
di

La settimana a partire dal 24 novembre si apre con la stagione del Sagittario e, sotto l’egida dei segni di fuoco, l’oroscopo segnala una gran voglia di dinamismo, forza, passione, viaggi e novità. Baldanzoso e positivo, l’istintivo Sagittario colora la settimana dei dodici segni zodiacali. In particolare di Ariete e Leone, ma anche di Bilancia […]

Sagittario: il segno zodiacale del fuoco che si fa dono (o veleno)
di

È il momento del nono segno zodiacale: il Sagittario, segno di fuoco, retto da Giove. Ai nati del segno – e a chi vuole conoscerli meglio – dedichiamo la nuova monografia della nostra rubrica astrologica. Con una delle iconografie più affascinanti e riconoscibili dello zodiaco, l’amabile centauro, come tutti i segni di fine stagione, è […]

Oroscopo speciale: Mercurio retrogrado dal Sagittario allo Scorpione
di

Il percorso di Mercurio retrogrado in Scorpione, in questo periodo dell’anno, è decisamente interessante per i 12 segni zodiacali e merita un apposito oroscopo. Viene dal Sagittario, dove Marte gli chiede di pensare, dire e creare progetti coraggiosi e ambiziosi, spingendolo probabilmente a battere in ritirata e a rifugiarsi in Scorpione. Come se avesse ancora […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Guida agli incentivi auto elettriche 2025: ancora una possibilità per cui tenersi pronti
di

Tutti pazzi per gli incentivi per le auto elettriche 2025. Nonostante i fondi esauriti in poche ore, rimangono alcune domande per i fortunati possessori del voucher. Ma anche alcune possibilità per chi non è riuscito ad accaparrarsi l’ecobonus, pur volendo acquistare un’auto elettrica. Proviamo a fare chiarezza con l’aiuto degli esperti di Comer Sud, concessionaria […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze