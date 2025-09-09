Lavoratori sfruttati in un’azienda agricola a Vittoria: ai domiciliari un 40enne

09/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Accuse di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro per un quarantenne vittoriese, domiciliato a Niscemi, arrestato in flagranza dai carabinieri della stazione di Scoglitti e dallo squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia. Il blitz è scattato nelle campagne di Vittoria, all’interno di un’azienda agricola gestita dall’uomo. Qui i militari hanno trovato quattro stranieri – un tunisino e tre albanesi – tutti irregolari sul territorio nazionale e privi di contratto. I braccianti erano sottopagati e costretti a vivere in monolocali di pochi metri quadri, privi di finestre, senza acqua corrente e in pessime condizioni igieniche. L’intera area, di circa 25 mila metri quadri, è stata sottoposta a sequestro preventivo, mentre per il titolare sono scattati gli arresti domiciliari.

