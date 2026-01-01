Capodanno, a Catania due feriti da arma da fuoco curati al Cannizzaro

01/01/2026

Un ustionato dallo scoppio di petardi e due feriti da arma da fuoco tra i pazienti che dalla serata di ieri hanno fatto ricorso alle cure del Pronto soccorso del Cannizzaro di Catania. Complessivamente, il bilancio dei botti del Capodanno 2026 è meno grave degli anni scorsi e nessuno dei feriti è stato ricoverato.

Il paziente con le conseguenze più serie è un 25enne del Catanese che a causa dello scoppio di un petardo ha riportato ustioni di secondo e terzo grado all’emivolto sinistro e alla mano sinistra: dopo le prime cure in urgenza, è stato preso in carico per i successivi trattamenti ambulatoriali specialistici. Due uomini sono stati medicati e dimessi per ferite da arma da fuoco: uno di loro, un 69enne della provincia, ha subìto l’amputazione parziale di un dito della mano sinistra. Un minorenne di Catania è stato visitato e dimesso per una lieve ustione da contatto con una fiaccola. 

