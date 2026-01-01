Foto generata con IA

Staccano bandiera a Unict e fanno esplodere contatore del gas

01/01/2026

Qualcuno ha staccato la bandiera italiana esposta nel dipartimento di Scienze politiche di Catania, l’ha avvolta a un contatore del gas che ha fatto esplodere con un petardo, provocando il danneggiamento del contatore e la fuoriuscita di gas. I vigili del fuoco stanno operando per mettere in sicurezza l’area. Indaga la polizia. Nessuna telecamera di sorveglianza avrebbe ripreso il gesto. 

