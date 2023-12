Salta sul tavolo del presidente: caos in consiglio comunale a Palermo

Caos al consiglio comunale di Palermo, che per ora si riunisce nella sala Martorana di palazzo Comitini. Il consigliere comunale Giuseppe Milazzo, capogruppo di Fratelli d’Italia, al culmine di una animata discussione è saltato sul tavolo della presidenza. In quel momento stava guidando la seduta il vicepresidente vicario Giuseppe Mancuso, in assenza del presidente Giulio Tantillo. «Quanto accaduto oggi nell’aula consiliare è frutto di una gestione anomala del consiglio comunale, dove spesso sono state disattese le norme regolamentari e le decisioni assunte dalla conferenza dei capigruppo in ordine alle scadenze che il consiglio comunale è chiamato ad esitare nell’interesse esclusivo della città», spiega in una nota Milazzo.