L’Anas comunica che, per consentire interventi sugli impianti tecnologici del sistema di ventilazione delle gallerie, alcune tratte dell’autostrada Catania-Siracusa saranno temporaneamente chiuse durante la notte, dalle 22.00 alle 6.00.

Lavori al sistema di ventilazione delle gallerie

In direzione Catania, la chiusura interesserà il tratto dallo svincolo di Augusta a quello di Lentini, dal 23 al 27 febbraio. Nei giorni 27 e 28 febbraio, la chiusura riguarderà entrambe le direzioni tra lo svincolo Zona Industriale e quello di Lentini. Successivamente, in direzione Siracusa, sarà interdetto il traffico dallo svincolo Zona Industriale a quello di Augusta, comprese le rampe di entrata e uscita dello svincolo di Lentini, dal 2 al 3 marzo, mentre dal 3 al 5 marzo le chiusure interesseranno il tratto tra lo svincolo di Lentini e quello di Augusta.

Gli automobilisti potranno percorrere come itinerario alternativo la strada statale 114 Orientale Sicula, con deviazioni segnalate in loco. L’Anas invita a prestare particolare attenzione alla segnaletica e a pianificare i percorsi con anticipo per ridurre eventuali disagi.