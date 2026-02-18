Se la politica fosse un cantiere, il Ddl Enti locali uscito dall’Aula ieri sera sembrerebbe una di quelle facciate restaurate a metà, dove i ponteggi sono stati rimossi troppo presto. Quello che doveva essere il testo della svolta per le autonomie siciliane è uscito da Sala d’Ercole visibilmente acciaccato, vittima di franchi tiratori e di una maggioranza di centrodestra che, al momento del voto segreto, si è sciolta come neve sotto il sole di febbraio. Ecco l’analisi di ciò che resta sul campo dopo la battaglia parlamentare.

La grande mutilazione: cosa è stato cancellato dal Ddl Enti locali

Inutile girarci intorno: il cuore politico della riforma è stato espiantato. Il governo Schifani ha incassato colpi durissimi su tre fronti che dovevano garantire stabilità e posti al sole per la coalizione. Il terzo mandato per i sindaci è stato bocciato. Un segnale di stop che blocca il ricambio, o la continuità, in decine di municipi. Bocciatura senza appallo anche per il consigliere supplente. L’idea di permettere ai primi dei non eletti di sedere in aula al posto degli assessori (un meccanismo simile a quello nazionale) è stata rispedita al mittente. Anche l’aumento del numero degli assessori, un altro tentativo di allargare i cordoni delle giunte comunali, è naufragato sotto i colpi del voto segreto.

Il caso terzo mandato: Sindaci uscenti nel limbo

La mancata approvazione del terzo mandato per i Comuni fino a 15.000 abitanti è il colpo più duraturo. Decine di sindaci uscenti, che avevano già avviato la macchina elettorale convinti del via libera regionale (sulla scia di quanto discusso a livello nazionale), si ritrovano improvvisamente fuori dai giochi. In molti centri, il centrodestra non ha un piano B e all’orizzonte si prospettano guerre fratricide per la candidatura, favorendo potenzialmente civiche trasversali o coalizioni di centrosinistra più compatte. Il malumore dei sindaci verso i deputati regionali della propria coalizione è altissimo. Questo tradimento potrebbe tradursi in un disimpegno dei grandi portatori di voti locali durante le campagne elettorali per le europee o le regionali del 2027.

Addio al consigliere supplente: liste più deboli nel Ddl Enti locali

L’affossamento della norma sul consigliere supplente (che avrebbe permesso al primo dei non eletti di subentrare all’assessore nominato) cambia radicalmente la strategia di composizione delle liste. Senza la garanzia del subentro, molti assessori uscenti o figure di peso potrebbero rifiutarsi di candidarsi al Consiglio per non rischiare di restare fuori in caso di mancata nomina o dimissioni coatte. Le liste elettorali perdono quel trascinamento che solo i candidati forti sanno dare, rendendo la competizione più incerta e frammentata.

Il fattore quote rosa: una rivoluzione obbligata

L’unica norma sopravvissuta, quella che impone il 40 per cento di rappresentanza di genere nelle giunte (per i Comuni sopra i 3.000 abitanti), costringerà i candidati sindaco a una caccia frenetica a figure competenti. Non sarà più quindi possibile varare esecutivi di soli uomini «per mancanza di candidate». Se i sindaci eletti non rispetteranno questa soglia fin dal primo giorno, le opposizioni avranno un’arma legale formidabile per far decadere le giunte o impugnare gli atti.

Restano inoltre le norme che disciplinano i rimborsi e i permessi per chi esercita il mandato amministrativo, cercando di dare maggiore dignità economica (seppur tra le polemiche) a chi opera nei piccoli centri. Semplificate anche alcune procedure per le fusioni o le variazioni dei confini comunali, un tema tecnico ma vitale per la razionalizzazione dei servizi.

Il clima politico: un centrodestra sfilacciato

Le elezioni di primavera saranno il primo vero test dopo questo scontro frontale in aula. Il sospetto che i franchi tiratori abbiano agito per danneggiare alleati, ad esempio la Lega sul terzo mandato e Forza Italia sulla tenuta del governo. Vedremo probabilmente più candidati sindaco sostenuti solo da pezzi del centrodestra. Il dato più rilevante non è però normativo, ma politico. La bocciatura degli articoli chiave rappresenta una Caporetto per i capigruppo della maggioranza di centrodestra. L’opposizione (Pd e M5s) ha saputo incunearsi nelle crepe interne al centrodestra, sfruttando il malumore di chi, all’interno della coalizione, si sentiva escluso dai giochi di potere legati alle nomine. La tenuta della giunta Schifani appare sempre più legata a geometrie variabili. Se su temi identitari come questo si va sotto, la strada verso la Finanziaria e le riforme di sistema si annuncia in salita.

Le reazioni della maggioranza di governo

Il partito di Schifani è quello che esce più ammaccato. Ufficialmente difende l’impianto della riforma, ma tra i corridoi si punta il dito contro i franchi tiratori interni. La vicepresidente Luisa Lantieri è stata tra le poche a dichiarare apertamente il proprio voto favorevole, lamentando che molti colleghi abbiano sfilato la tessera per far mancare il numero legale o votare contro nell’ombra. I meloniani mantengono un profilo istituzionale ma gelido. Molti sospetti sui franchi tiratori cadono proprio su settori del partito non pienamente allineati alla gestione delle nomine sanitarie e sottogoverno. Il messaggio silente è chiaro: nulla passa senza una condivisione totale preventiva.

Il capogruppo Salvatore Geraci ha espresso pubblicamente sconforto, arrivando a chiedere scusa agli amministratori locali. La Lega puntava molto sul terzo mandato per consolidare i propri sindaci sul territorio; la bocciatura è vissuta come un tradimento politico da parte degli alleati. Dal canto suo il Mpa si dichiara soddisfatto per la norma sulle quote rosa, ma resta critico sulla gestione complessiva dell’aula.

Cosa succede ora?

Il governo Schifani si trova davanti a un bivio e rimane mini-Ddl che mette in sicurezza alcuni aspetti tecnici ma fallisce nell’ambizione di ridisegnare la governance locale in chiave moderna. Molti territori si sentiranno traditi da Palermo. Se il centrodestra non riuscirà a ricucire lo strappo dei franchi tiratori entro la presentazione delle liste, la Sicilia potrebbe riservare sorprese elettorali che metterebbero seriamente in discussione gli equilibri del governo Schifani per la seconda metà della legislatura.