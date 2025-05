Canicattini Bagni, anziano fa arrestare i finti carabinieri che tentano di truffarlo

Foto di Frieda

Un 30enne e un 21enne catanesi sono stati arrestati a Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa, in flagranza di reato per tentata truffa e resistenza a pubblico ufficiale. I due uomini hanno tentato di mettere in atto la truffa del finto carabiniere ai danni di un anziano che, però, ha intuito il raggiro. Secondo quanto è stato ricostruito, i due uomini avrebbero fatto una prima telefonata a casa dell’anziano canicattinese spacciandosi per carabinieri. Una chiamata in cui hanno riferito all’uomo di un grave incidente stradale causato dalla figlia.

Per evitarle di finire in carcere, l’anziano avrebbe dovuto pagare un’ingente somma di denaro in contanti all’uomo che dopo poco si sarebbe presentato a casa. Compreso il tentativo di truffa, l’anziano ha chiamato i veri carabinieri di Canicattini Bagni che sono intervenuti e hanno sorpreso il 30enne catanese che nel frattempo aveva raggiunto l’abitazione della vittima. Alla vista dei veri militari, il complice 21enne ha tentato di scappare in auto ma è stato fermato e arrestato.