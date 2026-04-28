Canicattì: Rubata la targa dedicata al giudice Livatino

«È un atto grave che colpisce un luogo simbolico e i valori che rappresenta. Episodi come questo non devono indebolire, ma anzi rafforzare, l’impegno nella tutela e nella trasmissione della memoria». È quanto dichiarano Adriano Rigoli e Marco Capaccioli, presidente e vicepresidente dell’Associazione Nazionale della Memoria commentando il furto della targa dedicata al Giudice Livatino alla Villa Comunale di Canicattì, posta in occasione dell’inaugurazione del Giardino dei Giusti lo scorso ottobre. Rubata anche la targa di Antonino Sciascia, anch’egli annoverato tra i Giusti della provincia agrigentina.

Atto che danneggia tutta la comunità

La casa del giudice Livatino è inserita nella rete nazionale delle Case della Memoria. «Si tratta di un gesto che prende di mira non solo il ricordo ma anche quei valori di giustizia e legalità connessi alla figura del Giudice Livatino, custoditi anche tra le mura della casa museo a lui dedicata – proseguono -. Esprimiamo profonda indignazione per un atto che non solo danneggia un luogo simbolico ma colpisce l’intera comunità civile. È nostro dovere, oggi più che mai, continuare a custodire e diffondere il ricordo di chi ci ha preceduto e in particolare di chi ha sacrificato la propria vita nel nome di valori e ideali su cui poggia la parte migliore della nostra società».

Ferma condanna ad azioni di questo tipo

«È un gesto vile, intollerabile e profondamente oltraggioso – dichiara Giuseppe Nuccio Iacono, coordinatore delle Case Museo della Memoria di Sicilia – che non può essere derubricato a semplice vandalismo: è un atto deliberato contro la memoria di un servitore dello Stato come Rosario Livatino, che ha pagato con la vita il suo impegno per la giustizia e la legalità. Colpire la memoria significa colpire la coscienza stessa della comunità civile. Per questo la condanna deve essere ferma, assoluta e senza alcuna attenuante».

Continuare l’opera di divulgazione della memoria

Sull’accaduto, si era già espressa Claudia Vecchio, presidente dell’Associazione Casa Museo Giudice Livatino: «Il 29 ottobre dell’anno appena passato, in occasione della Memoria Liturgica del Giudice Beato, l’Associazione che ho l’onere di presiedere, in collaborazione col Comune di Canicattì, ha istituito il Giardino dei Giusti presso la Villa Comunale cittadina. Questo luogo nasce per rendere omaggio a uomini che nel corso della loro vita hanno scelto il bene ponendolo al centro del proprio mondo di valori. E colpire questo luogo significa colpire i valori stessi della comunità, vuol dire calpestare la memoria di uomini giusti ma soprattutto significa che l’operato di chi ha vissuto nel bene combattendo le ingiustizie ancora arreca disturbo a chi, in quei valori non ha mai creduto. Questo vile atto non impedirà di continuare la nostra opera di divulgazione della memoria e, promettiamo che, questo luogo continuerà ad essere luogo simbolo di legalità e ricordo».