Canicattì, trovato morto il 43enne scomparso ieri pomeriggio

30/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Scomparso da meno di 24 ore, è stato trovato morto Damiano Petitto, il 43enne di Canicattì, nell’Agrigentino. A dare l’allarme, ieri pomeriggio, era stata la moglie e alcuni parenti, che non riuscivano a contattare l’uomo. Subito sono scattate le ricerche che, però, oggi hanno dato un tragico esito. Il corpo di Petitto è stato trovato dalla polizia in contrada Calici, a circa un chilometro dalla sua auto. Proseguono le indagini per chiarire le circostanze della scomparsa e le cause della morte.

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