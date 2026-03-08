Doveva essere una pensione per accudire animali da compagnia, a Camporotondo etneo, nel Catanese, ma i carabinieri hanno rilevato difformità gestionali e strutturali, concluse con una denuncia per la titolare 51enne. Dopo l’ispezione, è stato imposto alla donna l’adeguamento del registro di carico e

scarico degli animali ospitati e di aumentare numero e qualità di cucce e giacigli a disposizione degli animali. Alla 51enne viene anche contestato di aver detenuto esemplari di tartarughe senza

la documentazione necessaria a provarne la provenienza. Facendo così scattare l’ipotesi di detenzione di esemplari vivi senza certificati o licenze. Oltre a un corvo imperiale, che rientra tra le specie di fauna selvatica protetta.