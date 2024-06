Campobello di Licata, calci e pugni dopo il comizio di un candidato a sindaco

A Campobello di Licata, in provincia di Agrigento, c’è stata una rissa durante il comizio del candidato a sindaco Vito Terrana. Ieri sera Angelo La Greca – candidato al consiglio comunale in una lista che supporta il candidato sindaco a Antonio Pitruzzella – sarebbe stato aggredito a calci e a pugni. Secondo quanto ricostruito, La Greca sarebbe intervenuto per sedare una rissa che avrebbe coinvolto un candidato al consiglio comunale in una lista che supporta Terrana e un addetto al servizio audio e video. La Greca sarebbe stato aggredito alle spalle, avrebbe riportato ferite a un ginocchio e sarebbe stato soccorso e medicato all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì, sempre nell’Agrigentino. Anche la moglie di La Greca sarebbe rimasta ferita.