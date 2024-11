La campagna della Regione per il turismo autunnale in Sicilia. Nel video: mare, gente in costume, templi, ma niente Etna

Una ragazza in canotta che balla nei vicoli del mercato di Ballarò e alcuni giovani che si tuffano nel mare di Cefalù. Una cartolina dalla valle dei Templi, ad Agrigento, e la splendida vista della costa ionica dal teatro Antico di Taormina. La spensieratezza di un giovane che passeggia in piazza Duomo, a Catania, e quella di una coppia in costume da bagno che si muove con una Vespa – senza casco – lungo la costa. Manca giusto l’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa e patrimonio dell’Unesco, grande assente del video relativo alla campagna promozionale Vivi la Sicilia tutto l’anno. Un’operazione voluta dalla Regione per incentivare il turismo nell’Isola anche durante la cosiddetta bassa stagione. Cominciata il 4 novembre, della campagna promozionale fa parte il video che avrà come spettatori privilegiati coloro che vivono in Francia e in Germania, ma anche i cittadini del Regno Unito e degli Stati Uniti. In mezzo, «contenuti organici e campagne sponsorizzate su Meta (Facebook e Instagram), LinkedIn e TikTok».

Uno dei momenti salienti dell’operazione – che punta a promuovere la Sicilia in autunno, nonostante la tenuta estiva di gran parte dei protagonisti delle immagini – è annunciato per metà novembre, quando il video verrà trasmesso su un display di Times Square, l’iconica piazza di New York diventata famosa nel mondo per l’imponente presenza di decine di maxi schermi, nei quali ogni giorno vengono diffuse pubblicità, proiettate foto o trasmessi video personalizzati (comprese le proposte di matrimonio). Il tutto grazie ai servizi offerti da numerose concessionarie che si occupano di comunicazione, con prezzi e modalità differenti. Ma accessibili a tutti: trasmettere un filmato della durata minima di 15 secondi, ogni ora, per 24 ore, può costare anche solo 140 euro. Il video da 50 secondi con il quale la Sicilia promuoverà il suo territorio – non è stato specificato in che posizione di Times Square e attraverso quale compagnia – avrà 22 passaggi giornalieri per un periodo di dieci giorni.

Secondo i numeri del sito web ufficiale di Times Square, ogni giorno 300mila pedoni attraversano questo pezzo di New York, mentre nei giorni più affollati si arriva a quota 350mila. Presenze che si trasformano in milioni di contenuti social e condivisioni. La campagna della Regione, tuttavia, sarà destinata anche ai possibili visitatori provenienti dall’Italia, grazie a dei banner – visibili per 14 giorni – comprati sul sito del Corriere della Sera e inseriti sulle riviste di settore Dove e Bell’Italia. «Raccontiamo la nostra terra come un caleidoscopio di colori, natura, esperienze e cultura di cui godere praticamente tutto l’anno», è stato il commento entusiasta del presidente della Regione, Renato Schifani.

Il video in questione – con una chiaro appello pubblicitario: Our autumn here (Il nostro autunno qui, ndr), Sicilia. Goditela quando vuoi – è stato pubblicato sulla pagina Facebook, sul canale YouTube e sul profilo Instagram della Regione siciliana. Ad anticipare tutti però, ancor prima della diffusione del comunicato e del filmato sui profili social ufficiali, è stato il canale YouTube Villapriolo, frazione di Villarosa, in provincia di Enna. Un rimando alla campagna d’autunno della Regione è già rintracciabile sul portale dell’assessorato regionale al Turismo VisitSicily.info, sito al quale fa riferimento anche il video. L’invito agli utenti è quello di pianificare la propria fuga d’autunno in Sicilia. Nel sito si legge che «sull’Isola il tempo sembra fluire come lava, inarrestabile ma lento e sinuoso». Eppure, anche qui, dell’Etna non c’è traccia. Salvo che si clicchi alla voce trekking.